مسؤولون وموظفون:خارطة طريق لإسعاد المتعاملين

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكد مسؤولون وموظفون في الدوائر الحكومية أن الوصية الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعد خارطة طريق للخروج بأفضل النتائج في خدمة المتعاملين وإسعادهم، كما أنها منهج عمل لجميع المؤسسات التي تبحث عن التميز والتفرد بشكل مستمر وخدمة عملائها.

استراتيجية مستقبلية

وقال الشيخ نهيان بن محمد بن ركاض العامري، مدير منطقة العين في المجلس الاستشاري الوطني، أن رؤية توصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولا سيما الوصية الأولى جاءت لتشكل دليل عمل وطني واستراتيجية مستقبلية لتفعيل العمل الحكومي والمؤسساتي في كل مرافق الدولة والمجتمع، وبما يحقق في الوقت نفسه خدمة نوعية الفرد والمجتمع الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة.

وأضاف أن آليات القوانين الناظمة للعمل تكون مبنية على تحقيق خدمة الإنسان وليس مجرد قوانين جامدة، غير قابلة للتطوير حسب حاجة تطور الدولة، بحيث تتصف تلك القوانين بالمرونة والقدرة على مواكبة حاجة التنمية الوطنية المتسارعة في كل المجالات.

تطور ونمو

وأشار محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن التوصية الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تأتي في إطار التطورات والنمو المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات والمؤسسات في الدولة، حيث أصبح العمل المؤسسي المبني على تطبيق القوانين والأنظمة وفق آليات ومعايير تراعي حاجة المجتمع من ضمن أولويات الرؤية الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه حكومتنا الرشيدة على تفعيل آليات ودور العمل المؤسسي وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية، فلا بد من الإشارة إلى أهمية أن تواكب تلك القوانين التطور الذي تشهدها الدولة، من حيث حاجة المجتمع لقوانين تلبي تقديم الخدمات وتسريع وتيرة العمل.

منهج عمل

من ناحيته أوضح المهندس حمد الظنحاني مدير مراكز إسعاد المتعاملين والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الوصية الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتعلق بإسعاد الناس وخدمتهم، هي منهج عمل لجميع المؤسسات التي تبحث عن التميز والتفرد بشكل مستمر وخدمة عملائها، مبيناً أن برنامج زايد للإسكان على وجه الخصوص، يعمل باستمرار على تطوير خدماته التي تضمن إسعاد متعامليه، من خلال تطوير الإجراءات لخدمة شرائح جديدة من المتعاملين.

ترسيخ السعادة

بدورها قالت مريم العري، المدير التنفيذي للسعادة في وزارة تطوير البنية التحتية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخ السعادة وجودة الحياة كأسلوب حياة، مبينة أن حكومة الإمارات أولت سعادة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها اهتماماً كبيراً خاصة أن السعادة تعتبر أحد الأهداف الرئيسية للعمل المؤسسي في الجهات الحكومية لا سيما المتعاملين.

وأشارت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية حريصة على خلق جو عمل مفعم بالسعادة من خلال إطلاق المبادرات ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز مفهوم الابتكار والإبداع في العمل بين موظفيها، ما ينعكس بمجمله على متعاملي الوزارة وشركائها، الأمر الذي يدعم الإنجازات التي تصب بمجملها في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

من ناحيتها قالت منى عجيف الزعابي، الوكيل المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة تنمية المجتمع، إن فوز الوزارة بجائزة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، يدفعهم لتقديم الأفضل من الخدمات التي يحرصون على أن يصلوا بها إلى المواطن لا أن ينتظروه وحسب.

وأشارت إلى أن وزارة تنمية المجتمع خدمية تنموية بنسبة 100%، وجهودها في هذا السياق تعكس حقيقة أن العمل الحكومي يدفع بمسيرة النهضة التنموية الشاملة لدولتنا العزيزة، بإرادة تقديم الخدمات النوعية لكل فئات المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار التيسير والتسهيل والمبادرة بتقديم كل ما لا يتوقعه المواطن كل يوم.

وأضافت انه في جانب العمل الإنساني التنموي الذي تؤديه الوزارة، هناك حرص مستدام على تحقيق سعادة المتعامل ورضا الجمهور، والوصول إليه قبل أن يأتي إليهم، لأنهم ببساطة يتعاملون مع مجتمع متعدد المتطلبات والاحتياجات يشمل فئات مختلفة هي: «الأسرة والمرأة والطفولة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والشباب المقبلون على الزواج، ومستحقو الضمان الاجتماعي وجمعيات النفع العام».

رفع الكفاءة

من ناحيته قال أحمد الشرهان رئيس قسم شهادات المنشأ والتصديق في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن أهداف مراكز السعادة في الدوائر الحكومية هي خدمة المتعاملين والمجتمع وتحقيق الأهداف الوظيفية بتطوير الإجراءات والقوانين من خلال القيام بمبادرات لتقديم خدمات حكومية ذكية مبتكرة ورفع كفاءة الجهة وضمان التواصل الفعال بين الجهة والجمهور لتحقيق تطلعات وتوقعات الجمهور، والمطلوب من المسؤول أن يكون ذا آذان صاغية للمتعاملين والموظفين لتحفيزهم على طرح أفكار خلاقة مبتكرة تسهم في تطوير العمل الحكومي وتحقيق غاية خدمة المجتمع وتحويلهم إلى مشاريع بناءة مبتكرة تساهم في تحقيق سعادة المتعاملين والموظفين والأداء الحكومي، مؤكداً أن رأس المال البشري أهم من الأنظمة التي صنعت من البشر لتسهيل حياتهم وأمورهم فهم المحرك والدافع لخدمة الوطن.

1 اخدم الناس!

الغاية من الإدارة الحكومية هي خدمة الناس، الغاية من الوظيفة الحكومية هي خدمة المجتمع، الغاية من الإجراءات والأنظمة والقوانين هي خدمة البشر؛ لا تنس ذلك.

لا تمجِّد الإجراءات، ولا تقدَّس القوانين، ولا تعتقد أن الأنظمة أهم من البشر.