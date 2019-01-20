«الصحة» تناقش آلية العمل لحماية الملكية الفكرية للأدوية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل حول الملكية الفكرية للدواء في الإمارات، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وممثلين من الهيئات الصحية المحلية، وزارة الاقتصاد، الدوائر الاقتصادية المحلية، جمعية الإمارات للملكية الفكرية، مجمع دبي للعلوم، رابطة فارماج ومصانع الأدوية المحلية.

وتناولت أعمال الورشة مناقشة آلية العمل لحماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة في دولة الإمارات، وتعزيز الابتكار في المجال الدوائي لكونه عاملاً أساسياً لإيجاد حلول فعالة لعلاج الأمراض المعقدة والمستعصية.

واستعرض الحاضرون مجال البحث والتطوير الدوائي الذي يعتبر مكلفاً حيث تبلغ 2.6 مليار دولار. كما تقل نسبة النجاح عن 10% (أي واحد من 10 منتجات تتم دراستها سريرياً تصبح أخيراً دواء يدخل السوق). وأكدوا أن الإمارات رائدة في مجال حماية الملكية الفكرية لتشجيع الابتكار.

استقطاب

وأكدت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء أن النجاح الذي حققته الإمارات في هذا المجال دفع الشركات العالمية إلى جعل الإمارات مقراً إقليمياً لها (أكثر من 90% من الشركات العالمية لها مكاتب إقليمية في الدولة وأكثر من 50% منها تخدم منطقة تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية) كما يعمل في هذه المكاتب أكثر من 5000 موظف، 25% منهم يخدمون جميع دول المنطقة، ما جعل الإمارات مركزاً لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة فور اعتمادها من الجهات الصحية العالمية، ما يمنح حلولاً للمرضى في الدولة والمنطقة ويعزز مجال السياحة العلاجية.

وتسهم تشريعات دولة الإمارات في تعزيز الملكية الفكرية في المجال الدوائي من أجل حماية الصحة العامة وتلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير، وإتاحة المنتجات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للجميع، وزيادة التقدير للمبدعين والمبتكرين والعلماء، فضلاً عن حماية جميع أشكال المعرفة الصحية والبحوث الطبية التي تم إجراءها في الدولة للحد من الأمراض وتحديد أولوياتها في مجال البحث والتطوير وتيسير نقل التكنولوجيا لتسريع التقدم في الدولة وتعزيز البحوث العلمية.

دعم

ولفتت إلى الجهود المثمرة لدولة الإمارات في حماية الملكية الفكرية في القطاع الدوائي، من خلال سن التشريعات الوطنية، بما يسمح بتعزيز مستويات نقل التكنولوجيا الطبية والدواء بشكل متواز مع جذب الاستثمارات الأجنبية.

واستطاعت أن تحتل موقعاً متقدماً في مكافحة انتهاك الملكية الفكرية خصوصاً في المجال الدوائي. وعبّرت الإمارات عن التزامها من خلال التوقيع على اتفاقات دولية عدة مثل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس).