فيصل القاسمي يحضر أفراح الحمادي

المصدر: الشارقة - وام

حضر الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه صالح بن صالح الحمادي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة حماد بن أحمد الحمادي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في نادي الغولف والرماية بالشارقة، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية، والشيخ خالد بن محمد بن خالد القاسمي، والشيخ عبد الله بن سعيد بن راشد النعيمي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية، ورجال الأعمال والمال وكبار ضباط القوات المسلحة والداخلية وأعيان البلاد.