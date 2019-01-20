شرطة دبي تطلق ميثاق الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أطلق اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ميثاق الابتكار، في الملتقى الثاني لمبتكري شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من كبار الضباط.

وهنأ القائد العام اللواء المري خريجي الدفعة الأولى لدبلوم الابتكار، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق الرؤى المستقبلية لتعزيز سياسة الابتكار في شرطة دبي.ووجه اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي في كلمته، الشكر والتقدير لدعم القائد العام اللواء المري لبرامج مركز الابتكار، ورعاية المبتكرين وتعزيزها في القوة، والتي أثمرت عن تخريج الدفعة الأولى لدبلوم الابتكار من منتسبي القوة في ثلاث دورات، خرّجت 31 موظفاً من دورة الابتكار المؤسسي، و21 موظفاً من دورة المدير التنفيذي المبتكر، و11 موظفاً من دورة مقيم معتمد للابتكار، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة (ساري للاستشارات الإدارية) المزوّد العالمي المعتمد لدى معهد الابتكار العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

مخرجات

من جانبه، قدم المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع رئيس مجلس الابتكار شرحاً عن مخرجات النوادي الثلاثة، التي تم إطلاقها في الملتقى الأولى تحت مظلة المجلس، وهي: نادي ابتكار «المدينة الآمنة»، ونادي ابتكار «إسعاد المجتمع»، ونادي «الابتكار في الموارد».

مشيداً بمجهود رؤساء النوادي السابقين، ومتمنياً للتشكيل الجديد لكل نادٍ التوفيق في تحقيق أهداف المنظومة الحديثة للابتكار، وتقديم أفكار نوعية تخدم العمل الشرطي، وتساهم في ريادة العمل على المستوى المحلي والعالمي.

وعرض رئيس نادي المدينة الآمنة الرائد الدكتور خبير حمد العور، مخرجات النادي خلال الربع الأول ونتائج النزول الميداني، كما عرضت وداد الحمادي رئيس نادي إسعاد المجتمع خطتها التشغيلية للفرق، التي تم تشكيلها حديثاً، وشرحت آمنة الشحي من قسم الابتكار المؤسسي من الإدارة العامة للتميز والريادة نظام مكافآت المبتكرين.

8 محاور

وفي عرض فيديو قدّم مجلس الابتكار خطة تقويم الابتكار في شرطة دبي، وتتمثل في معالجة 8 محاور رئيسية وفقاً لمنظومة GINI، التي تحتوي على قاعدة التأسيس ومحور الإجراءات، والمحور المالي، بالإضافة إلى الممكنات والترابط والتعزيز والمخرجات، خلال خطة زمنية تمتد من مارس إلى يوليو 2019، ويديرها (11) موظفاً من المؤهلين والحاصلين على شهادة ccino .