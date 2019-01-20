«زاجل» توسّع خدمة إيصال الأدوية إلى بيوت مراجعي المستشفيات

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة زاجل، الشركة الوطنية الرائدة في مجال خدمات استلام وتوصيل الطرود في الإمارات، اتفاقية تعاون مع مستشفى زليخة في دبي، تقوم بموجبها الشركة، بتوصيل الأدوية للمرضى والمتعاملين مع المستشفى. ويأتي الاتفاق، استكمالاً لاتفاقيتها مع هيئة الصحة في دبي، وفي خطوة تلقى اهتمام جمهور واسع من قاصدي المستشفيات في الإمارات، وتستجيب لبعض احتياجاتهم.

وقّع الاتفاقية نيابة عن زاجل، خولة كبنجي المدير التنفيذي للشركة، في حين وقّعها عن جانب مستشفى زليخة، د. ضياء الرحمن شاه المدير العام. وكانت زاجل قد وقعت مع هيئة الصحة في دبي، في وقت سابق، اتفاقية تشمل مستشفى لطيفة ومستشفى راشد ومركز السكري في دبي، تقوم بموجبها، بتوفير خدمة توصيل الأدوية إلى بيوت المراجعين لهذه المستشفيات.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى إتاحة فرصة تسليم الأدوية للمرضى والمراجعين للمستشفى، في خطوة رائدة، توفر خدمة مميزة لقاصدي المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، في ما يتعلق بنقل الأدوية، والعمل على رعاية المرضى، والحفاظ على أوقاتهم، وتسريع عملية عودتهم إلى منازلهم عقب الاستشارة الطبية، أو عمليات العلاج التي يجرونها.

وسوف تخدم هذه الخدمة الجديدة، الاختيارية، آلاف المرضى سنوياً، الذين يراجعون المستشفى، والذين يضطرون لقضاء جزء من وقتهم بانتظار الحصول على الدواء، بينما هم بأمس الحاجة للمغادرة فور الانتهاء من العلاج أو الاستشارة الطبية.

وأشاد شاه بالاتفاقية، التي تأتي ضمن خطط إدارة المستشفى لإسعاد المتعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها لهم. مشيراً إلى أن اختيار زاجل، جاء بناء على سجلها الرائع في مجال خدمات التوصيل، والموثوقية التي تحظى بها على هذا.