وفد شرطة رأس الخيمة يطمئن على صحة أحد المنتسبين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام العقيد محمد عبيد سعيد الخاطري مدير إدارة الخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بزيارة تفقدية إلى النقيب محمد راشد بن نصر مدير فرع الخدمات المساندة، يرافقه وفد من ضباط ومنتسبي شرطة رأس الخيمة، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، عقب إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح، متمنين له الشفاء العاجل مع مزيد من الصحة والعافية.

وأكد العقيد محمد عبيد سعيد الخاطري، أن هذه الزيارة قد جاءت ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الرامية إلى مد جسور الترابط، وتعزيز التواصل الداخلي بين المنتسبين بالمشاركة في الأفراح والأتراح، انطلاقاً من الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية، وسعياً لإشاعة المحبة والتآلف في نفوس المنتسبين.