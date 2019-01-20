شرطة عجمان تحصل على شهادة تسجيل مصنف فكري

المصدر: عجمان - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على شهادة تسجيل مصنف فكري لدليل آلية تقييم أداء العاملين من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، وهي الأولى من نوعها في وزارة الداخلية من حيث الفكرة والتنفيذ والحداثة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتقديم كل الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال العقيد ثاني عبيد المطروشي مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان: إن حصول شرطة عجمان على شهادة تسجيل مصنف فكري يضاف إلى سلسلة الإنجازات المحققة، مشيراً إلى أن هذه الشهادة هي بمثابة ملكية فكرية لشرطة عجمان لدليل آلية تقييم أداء.

من جانبه أكد النقيب جاسم محمد إبراهيم البلوشي رئيس قسم أداء العاملين بالتكليف أن الشهادة جاءت ثمرة لجهود موظفي إدارة الموارد البشرية وقسم الإعلام والعلاقات العامة، بعد ابتكار آلية حديثة للتقييم استحقت شهادة تسجيل مصنف فكري للقيادة.