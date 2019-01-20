إطلاق النسخة الثالثة لمسابقة أجمل حديقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت شعار «حديقتي مدينتي» وبرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات مسابقة أجمل حديقة في إمارة أبوظبي، بنسختها الثالـثة.

تهدف المسابقة في دورتها لهذا العام إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وإرساء معايير استدامة الحدائق بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة في الإمارة؛ إلى جانب الارتقاء بمستوى وعي جميع الأطراف المعنيين بالبيئة الحضرية من خلال نشر ثقافة التشجير والزراعة التجميلية مع مراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

وجدير بالذكر أن النسخة الثالثـة لمسابقة أجمل حديقة ستشمل الفئات التاليـة: فئة المنازل أجمل حديقة داخليـة وخارجيـة منزلية، وفئة المدارس كأجمل حديقة مدرسيــة (حديقـة ومجسم). كما يشار إلى أن الفائزين بجوائز مسابقة أجمل حديقة لهذا العام التي ستنظم على مستوى المدن، والذي يبلغ مجموع جوائزها 1.5 مليون درهم إماراتي.