شرطة أبوظبي تعرّف الطلبة مبادئ السلامة خلال مهرجان «زايد التراثي»

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شرطة أبوظبي توعية في الإسعافات الأولية، والسلامة العامة، والوقاية من الحوادث لطلاب المدارس خلال فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي، باستخدام الابتكار والإبداع عبر دوريات أطفال الميدان، ودورية الطفل المرورية.

ونفذ التوعية فريق من مديرية المرور والدوريات، وآخر من الطوارئ والسلامة العامة الذي عرف الطلاب بدوريات «المسعف، والمنقذ والإطفائي الصغير»، وشرح لهم الإسعافات الأولية وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية تجنب المخاطر.

والدوريات تم تصميمها بطريقة جذابة، ومشوقة للأطفال، وتتيح لهم المشاركة الميدانية في الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، وتستخدم في التوعية شخصيات على هيئة منقذ ومسعف وإطفائي، وتحفيزهم على تعلم تلك المهارات بطريقة سهلة ومبسطة.

وتعرف الطلبة إلى المبادرة وطريقة ابتكارها.