30 مديراً تنفيذياً من حكومة أبوظبي في ملتقى الإدارة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت «أكاديمية أبوظبي الحكومية»، التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف الارتقاء بكفاءة موظفي القطاع الحكومي بإمارة أبوظبي؛ ملتقى الإدارة الاستراتيجية على مدى أربعة أيام، والذي تضمن جلسات تعليمية وتطويرية بالتعاون مع جامعة هارفارد.

وجاء تنظيم الملتقى في إطار الدورة الخامسة من «مبادرة الإمارات للقيادة»، التي أطلقتها الحكومة بالشراكة مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد في عام 2014. وتقدم هذه المبادرة الممولة بمنحة من حكومة الإمارات فرصاً سنوية قيّمة للالتحاق ببرامج زمالة في جامعة هارفارد لحوالي عشرة طلاب دراسات عليا من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي. ويسعى البرنامج لتمكين الطلاب من خوض تجربة تعليمية فريدة في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، كما تتوفر برامج زمالة بحثية لطلاب ما قبل وبعد الدكتوراه في الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة بدأت كتعاون بحثي وأكاديمي بين مراكز الأبحاث التابعة لجامعة هارفارد، بما فيها «مركز القيادات العامة»، و«مبادرة الشرق الأوسط» في كلية كينيدي بجامعة هارفارد. ويعود الفضل في توفير هذه الفرصة التعليمية المهمة إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة أبوظبي للتواصل مع الكلية وبناء شراكة مثمرة معها.

وركزت ملتقيات الإدارة الاستراتيجية في دوراتها السابقة على استقطاب القيادات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتهدف في دورتها لعام 2019 إلى استقطاب أكثر من 30 من القيادات الاستراتيجية من مختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة. ويركز برنامجها مستقبلاً على محور السياسة العامة، حيث سيتم تطويره ومواءمته على نحو يتماشى مع احتياجات ومتطلبات حكومة أبوظبي.

وشهد الملتقى إقامة مجموعة من الفعاليات الأخرى، بحضور عدد من منتسبي «مبادرة الإمارات للقيادة»، وخريجين من كلية كينيدي بجامعة هارفارد، حيث قاموا بمشاركة خبراتهم وتسليط الضوء على تجاربهم في تطوير مهاراتهم التنفيذية. وعقد الحدث في حرم أكاديمية أبوظبي الحكومية خلال الفترة من 16 لغاية أمس، حيث تضمن سلسلة من الجلسات لتبادل الخبرات قدّمها محاضرون مرموقون في كلّية كينيدي مثل جيم هونان، ومونيكا هيجينز، وهيو أودوهيرتي، وطارق مسعود.

وبهذه المناسبة، قالت سولفي نيكلوس، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «يشكل ملتقى الإدارة الاستراتيجية مقدمة لمجموعة من الفعاليات التي تستضيفها أكاديمية أبوظبي الحكومية خلال عام 2019، وهي توفّر منصّة فريدة تمكننا من تسليط الضوء على طموحاتنا المستقبلية في الأكاديمية.