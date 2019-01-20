تحقيق أمنية طفل بالتعرّف على شخصيات «افتح يا سمسم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع مؤسسة «بداية»، أمنية الطفل ليث البالغ من العمر 7 سنوات، في لقاء شخصيات البرنامج الكرتوني «افتح يا سمسم».

وكانت كايرو عرفات، المدير التنفيذي لمؤسسة «بداية» مع فريق تصوير برنامج افتح يا سمسم، في استقبال الطفل ليث وعائلته، هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» وسمر الصيداوي، مدير الأمنيات في مكتب المؤسسة بدبي، لدى وصولهم إلى استوديوهات التصوير بأبوظبي.

وقضى ليث وقتاً سعيداً، من خلال قضاء يوم كامل في اللعب مع الأطفال المُشاركين في تسجيل حلقة من حلقات افتح يا سمسم، ثم ذهب الجميع إلى حيّ سمسم، لتمكين ليث من تحقيق أمنيته بلقاء شخصيات هذا البرنامج الرائع بشكل عام وقضاء وقت ممتع في اللعب مع شخصية ألمو المُفضّلة لديه.

وقد توجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والعرفان إلى مؤسسة بداية، والعاملين في برنامج افتح يا سمسم على جهودهم المبذولة وتعاونهم الكريم لتحقيق أمنية ليث، التي ساهمت في غمر قلبه بالسعادة، ومنحته أروع الذكريات التي سيحملها معه على المدى البعيد.