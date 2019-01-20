شرطة دبي تعرّف طلبة المدارس على آليات عملها

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز البرشاء رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، فعاليات برنامج اليوم المفتوح المخصص لطلبة المدارس الذي نظمته إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تعريف الطلبة على آلية عمل الإدارات العامة لشرطة دبي.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن «اليوم المفتوح» يعتبر أحد برامج إدارة التوعية الأمنية للتواصل مع أفراد المجتمع ومنها فئة الطلبة وذلك في إطار توطيد العلاقة بالمجتمع وتمكين الطلبة من الاطلاع عن كثب على العمل الشرطي والتعرف عليه.