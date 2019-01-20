موقع شبكي أمريكي: «محمد بن راشد للازدهار العالمي» تغير العالم نحو الأفضل

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أبرز تقرير نشره موقع «Value Walk» الإخباري الأمريكي ما تضمنته مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمسمى «مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي» التي تتضمن التحديات الأربعة: تحدي الطاقة المستدامة، أي توفير مصدر طاقة نظيف ومستمر لسكان المناطق الريفية والمنعزلة حول العالم، وتحدي الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية بما يوفر اتصالاً مستمراً ومنخفض الكلفة بشبكة الإنترنت لسكان المناطق النائية، وتحدي التطوير الزراعي والقضاء على الجوع، أي تمكين المزارعين في البلدان الأقل نمواً من زيادة المحاصيل الزراعية والغذائية باستخدام الأساليب المتقدمة للإنتاج الزراعي المستدام، وأخيراً تحدي المدن المستدامة الذي يعنى بتوظيف التكنولوجيا في المدن للحد من انتشار الأمراض المعدية، حيث تعزز هذه المبادرة تغيير العالم نحو الأفضل.

وقال الموقع الاستثماري الذي يركز على الاستثمار الرائد في صناديق التحوط: يؤثر الفقر الشديد على أكثر من 700 مليون شخص على مستوى العالم، ويعيش مليار شخص حالياً في ظروف عشوائية فقيرة.

في الوقت نفسه، يتم إهدار 1/‏‏‏3 من الأغذية المنتجة (ما يعادل 1.3 مليار طن) بسبب عدم الكفاءة في الحصاد والتخزين والتعبئة والنقل والبنية التحتية، مما يقدّر بخسائر تقدر بـ1 تريليون دولار. هذه الأرقام مذهلة، والتقدم في القضاء على الفقر والقضاء على الجوع تقوضه فجوات مزعجة في الوصول إلى سلسلة الموارد الطبيعية والإمدادات.

وقال الموقع: لن تتحسن أيٌّ من هذه الظروف الإنسانية إذا لم يبدأ قادة العالم في استخدام مواردهم ومهاراتهم لتوليد أفكار جديدة. لهذا السبب أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة إنسانية لتوحيد ومكافأة أعظم المفكرين اليوم الذين يصوغون حلولاً لحل أخطر المشاكل العالمية اليوم.

واستناداً إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تقدم «مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي» جوائز بقيمة مليون دولار للمبتكرين الذين يتمتعون بأفضل الحلول لأربعة من أكثر التحديات انتشاراً في العالم - الطاقة المتجددة والجوع وتلوث المياه /‏‏‏ الهواء والفجوة الرقمية.

سيركز تحدي القضاء على الجوع على تعزيز وتمكين التحول الريفي الشامل في عالم يزداد تحضراً وتمكين الاستثمار في المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، مع التركيز على تنمية ريادة الأعمال في الأعمال التجارية الزراعية، وخاصة للنساء والشباب.