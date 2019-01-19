محمد بن زايد يقوم بجولة في "أم غافة" في العين

المصدر: وام

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بجولة الى منطقة "أم غافة" زار خلالها " عود الراحة " في مدينة العين.

و"عود الراحة " موقع تحت شجرة السمر التي استراح عندها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " عام 1978 خلال إحدى جولاته التفقدية والتي أطلقوا عليها اسم " عود الراحة ".. حيث سعد الأهالي باستقبال المؤسس الشيخ زايد مرحبين بمحبة وتقدير بزيارته التي شكلت نقطة تحول في تاريخ المنطقة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الجولة.. عددا من أهالي المنطقة وتبادل معهم الحديث حول ذكريات وماضي منطقة " أم غافة " وسكانها وكيف كانت زيارة المغفور له الشيخ زايد إليها فاتحة خير لأهلها حيث تحولت من صحراء إلى منطقة نابضة بالحياة عمرت بالمنازل والمدارس والمزارع وغيرها من مظاهر الحضارة التي تشهدها بلادنا كافة.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة هذا المنطقة ولقاء أهلها وفخره بحرصهم على إبراز معالمها التاريخية والطبيعية والمحافظة عليها والتي توثق لتاريخ ومراحل هامة من مسيرة تأسيس الوطن تغرس في نفوس الأجيال قيم الاعتزاز بماضي أجدادهم العريق وأهمية دورهم في الحفاظ وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت على مر الزمان.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسعادة محمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.