محمد بن زايد يزور مطر خلفان النيادي في العين

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مطر خلفان النيادي في منزله بمنطقة ملاقط في مدينة العين.

ورحب النيادي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معربا عن جزيل شكره وأفراد أسرته وتقديرهم لزيارة منزل العائلة .. مثمنين هذه اللفتة الكريمة من سموه والتي تجسد نهج التواصل الأصيل والتلاحم وخصوصية العلاقة بين القيادة وشعبها.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع النيادي وأفراد أسرته وأهالي المنطقة الأحاديث الودية حول القيم والموروث الاجتماعي الأصيل لأهل المنطقة مستذكرين طبيعة الحياة في الماضي ودور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وإخوانه المؤسسين الذين بنوا نهضة وطن تنعم الأجيال بخيره وأمنه ورخائه من خلال جهودهم المخلصة.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي

وسعادة محمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.