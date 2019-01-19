علاج 200 طفل من الشلل الدماغي في الإمارات العام الماضي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف الدكتور هاوارد بودولسكي المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات كامبريدج الطبية، على هامش مؤتمر صحة الدولي الثالث عشر للأطفال الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، أن برنامج علاج الشلل الدماغي للأطفال عالج 200 طفل مصاب بالمرض في الإمارات خلال العام الماضي، بنسبة شفاء وصلت إلى 75%، مشيرا إلى أن هذا المرض يعاني منه 3 من كل ألف طفل في منطقة الشرق الأوسط ، وهي نسبة تفوق النسب العالمية حيث يصاب طفلين من كل ألف طفل في العالم.

وقال ان هذا البرنامج معتمد من الهيئة الطبية الأوروبية واستقطبته الإمارات لتكون بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم هذا البرنامج لعلاج الأطفال من مرض الشلل الدماغي.

وأوضح أن أسباب إصابة الطفل بهذا المرض ناتجة عن إهمال الأم أثناء الحمل أو لبعض الأخطاء الطبية خلال ولادة الطفل.