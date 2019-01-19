ديوان حاكم عجمان ينعي الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي

المصدر: وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي أخت صاحب السمو حاكم عجمان والتي وافتها المنية مساء أمس.

وفيما يلي نص البيان .. // بسم الله الرحمن الرحيم ..

" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " .. صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي أخت صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ووالدة الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا التي وافتها المنية مساء أمس الجمعة الموافق 12 جمادى الأول 1440 هجرية 18 يناير 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان لسمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وأسرة آل النعيمي الكرام بصادق العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وتقام صلاة الجنازة اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 بمسجد الروضة في عجمان بعد صلاة الظهر.