محمد بن زايد: معرفة الأمم لماضيها تمكّنها من صياغة مستقبلها

المصدر: العين ـــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المكتشفات الأثرية الجديدة في العين تؤكد مدى ثراء تاريخ وحضارة هذه المنطقة وعراقتها، وتسهم في التعرف إلى طبيعة حياة سكانها، إضافة إلى إثراء المعرفة الإنسانية بجديد المكتشفات، التي تسلط الضوء على الحقب التاريخية.

وأضاف سموه أن اكتشاف هذه الآثار في العين يجسد مكانة المدينة على الخريطة العالمية، باعتبارها مركزاً إنسانياً حضارياً منذ العصور الإسلامية الأولى، مؤكداً أهمية الآثار والتراث في ربطها الماضي بالحاضر والمستقبل، فمعرفة الأمم لماضيها تمكنها من صياغة مستقبلها ومستقبل أجيالها المقبلة.

وأشار سموه إلى أن مكانة الآثار وأهميتها الاجتماعية تكمن في الدور الذي تلعبه في تكوين هوية المواطن، وتعريفه بتاريخه وحضارته وطرق حياة أجداده، مما ينعكس على تعزيز انتمائه لبلده.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للمسجد الأثري في مدينة العين الذي يعود تاريخه إلى 1000 عام، ويعد أقدم مسجد في الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قد أدى صلاة الجمعة في مسجد الشيخة سلامة بنت بطي بمدينة العين مع جموع المصلين من المواطنين والمقيمين، كما زار سموه، أمس، ناصر مشبب العتيبي في منزله بمدينة العين.

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