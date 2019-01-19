«الأرصاد»: تحذر من الغبار واضطراب الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية وسرعتها 65 كم/ ساعة المحملة بالغبار والأتربة، التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على البحر.

وذكر المركز أن البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب ويتراوح ارتفاع الموج من 8 إلى 10 وتصل إلى 12 قدماً في العمق، وذلك حتى الساعة 5 عصر اليوم. إلى ذلك، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أمس، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في 3 موانئ في البلاد بسبب التقلبات الجوية، في الوقت الذي صدرت فيه تحذيرات بشأن تلوث الهواء بالدقائق العالقة نتيجة موجة الغبار.

وقالت المؤسسة في بيان إن عمليات دخول السفن وخروجها في ميناء الشويخ والدوحة متوقفة، فيما توقفت العمليات في ميناء الشعيبة. أبوظبي ـ وام، الكويت ـ وكالات