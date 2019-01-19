رئيس أرمينيا يتعرف على رسالة جامع الشيخ زايد الكبير في التسامح والتعايش

المصدر: أبوظبي ـ وام

زار أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا أمس جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ترافقه حرمه والوفد المرافق له وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول رئيس جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في الجامع على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

بالإضافة إلى التعرف على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة إضافة إلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير.

وفي ختام الزيارة أهدى المركز الرئيس أرمين سركيسيان نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب «بيوت الله» الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

كما قام الرئيس أرمين سركيسيان بإهداء المركز كتاب «فهرس مخطوطات القرآن الكريم في الماتيناداران» وهو عبارة عن فهرسة شاملة لمخطوطات القرآن الكريم المحفوظة في دار المخطوطات القديمة - في معهد الماتيناداران بجمهورية أرمينيا.