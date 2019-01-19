المري: شرطة دبي تزخر بالخبرات لاهتمامها ببناء رأس المال البشري

المصدر: دبي- البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج فريق تقييم المشاريع المعرفية الذي يجريه مركز إدارة المعرفة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

واستمع بحضور العقيد منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، على آلية تقييم برنامج المشاريع المعرفية المقدمة من مختلف الوحدات التنظيمية، حيث يعتبر برنامج المشاريع المعرفية أحد برامج إدارة المعرفة المتكاملة في القيادة العامة لشرطة دبي التي تستهدف سد الفجوات المعرفية في مختلف الوحدات التنظيمية.

وذلك من خلال مباشرة جميع الوحدات العمل على سد النقص في المعارف المستهدفة بهذه المشاريع، وقد أشاد بالبرنامج ومعايير التقييم التي يجري الفريق عمله على أساسها، كما شارك في التقييم الذي شمل الجوانب الفنية والتقنية والإدارية للمشاريع المقدمة.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي تزخر بالخبرات والمعارف المتميزة، وذلك نتيجة لاهتمامها ببناء رأس المال البشري منذ تأسيسها.