حاكم رأس الخيمة يصلي الجنازة على جثمان نورة القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس صلاة الجنازة على جثمان فقيدة القواسم المغفور لها الشيخة نورة بنت حميد بن محمد القاسمي في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة.

كما أدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما، الشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ أحمد بن حميد القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي .

واللواء المتقاعد الشيخ سلطان بن سالم القاسمي والشيخ جاسم بن حميد القاسمي والشيخ فيصل بن حميد القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي إلى جانب عدد من شيوخ القواسم وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في البلاد.

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي جموع المشيعين حيث ووري جثمان الفقيدة الثرى ظهر اليوم بعد صلاة الجمعة في مقبرة القواسم في منطقة العريبي في رأس الخيمة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عموم آل القواسم الكرام بهذا المصاب الجلل داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.