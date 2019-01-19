الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء يستقطب الطلاب والباحثين

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الباب ما زال مفتوحاً أمام طلاب المدارس والجامعات والأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات والمهتمين بالعلوم، للتسجيل في النسخة الثانية من «الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء» الذي ينظمه المركز يومي 21 و22 يناير الجاري في مدينة جميرا في دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».ويمكن للمهتمين من الأفراد أو المجموعات التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من الحدث الذي يعقد تحت شعار «تخيل... اكتشف... ابتكر» عبر الموقع الإلكتروني.

https:/‏‏‏/‏‏‏mbrsc.ae/‏‏‏scienceevent و https:/‏‏‏/‏‏‏mbrsc.ae/‏‏‏scienceevent وتتضمن قائمة فعاليات الحدث مجموعة متنوعة من المحاضرات والأنشطة وورش العمل والحلقات النقاشية حول الفضاء يقدمها خبراء مركز محمد بن راشد للفضاء ومجموعة من أبرز المختصين العالميين في مجال الفضاء.

ومن بين الموضوعات التي يناقشها الحدث «رحلة السبعة أشهر إلى المريخ» وهي شرح مفصّل حول كيفية وصول مسبار الأمل إلى المريخ في رحلة الستين مليون كلم، والذي من المزمع إطلاقه في 2020.

كما تعقد جلسات حول «دور العلوم في اكتشاف الفضاء» و«برامج استكشاف الفضاء البشري» و«أقمار الاستشعار عن بعد» إضافة إلى عدة حلقات نقاشية تشمل: «الحياة على سطح كوكب المريخ رؤية 100 عام لدولة الإمارات» و«المرأة في العلوم» و«قصص من خليفة سات» وندوة مع لجنة اختيار الدفعة الأولى من رواد الفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء للتحدث عن المعايير والإجراءات المتبعة في عملية الاختيار وغيرها من المواضيع.

وأشار يوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، إلى أن هذه المبادرة العلمية والتعليمية هي بهدف نشر المعرفة حول العلوم بشكل عام وعلوم الفضاء بشكل خاص، مؤكدا على أهميتها للطلاب والمؤسسات الأكاديمية التي ترى فيها فرصة للتعرف على برامج وعلوم الفضاء في الدولة بما يثري اختيارات الطلاب المستقبلية وإلهامهم للتوجه لدراسة العلوم. دبي - البيان