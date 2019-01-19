سفارتنا في بيروت تطلق المرحلة الثانية من حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين

المصدر: بيروت - وام

أطلقت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية في سفارة الدولة في بيروت المرحلة الثانية من «حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2019» لتوفير المؤن الغذائية والبطانيات والمدافئ والمازوت والثياب والخيم لعدد من المناطق التي تضررت بشكل كبير جراء الأحوال الجوية السيئة التي تعرض لها لبنان لاسيما المناطق الشمالية منها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية في مقر السفارة باليرزة في بيروت بحضور بيار بو عاصي وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ومعين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين واللواء محمد خير الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة وجورج كتاني الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ونائب ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايمانويل جينياك.

وتأتي «حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2019» على وقع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. لتقديم مساعدات عاجلة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان بقيمة 18.4 مليون درهم - ما يعادل 5 ملايين دولار.

وقال السفير الشامسي «تزامناً مع النداءات العاجلة التي أطلقها المعنيون في لبنان نتيجة العواصف التي ضربت مخيمات النازحين السوريين وسببت خسائر فادحة سارعت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية إلى إعلان حملة إنسانية عاجلة لتوفير المؤن الغذائية والبطانيات والمدافئ والمازوت والثياب وكذلك الخيم التي تضررت بشكل كبير في عدد من المناطق وهناك عمل دؤوب من أجل توفير الأدوية».

‌‎وأضاف أنه «في حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين ‌‎السوريين - شتاء 2019» نتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات المعنية لاسيما وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون النازحين وأيضاً هناك جهات وشركاء وجمعيات يتم التعامل معها للوصول إلى كل بقعة ومنطقة وقرية ومخيم، وعلى رأس هذه الجهات مفوضية شؤون اللاجئين والهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر اللبناني وهيئة الإغاثة والمساعدات الاجتماعية في دار الفتوى.