1.3 مليون درهم من «الشارقة الخيرية» للنازحين السوريين في لبنان

المصدر: الشارقة-البيان

دعمت جمعية الشارقة الخيرية، حملة «الاستجابة الإماراتية شتاء 2019»، للنازحين السوريين في لبنان، بقيمة مليون و300 ألف درهم، وزعت من خلالها الأغطية الشتوية الثقيلة والملابس ومواد التدفئة المختلفة والمواد الغذائية.

وقال عبد الله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية: انطلقت الحملة بالتعاون مع ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية لسفارة الدولة في لبنان، لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة من النازحين السوريين.

والوقوف على أحوالهم والتعرف على احتياجاتهم التي تتزايد مع حلول فصل الشتاء، مبيناً أن الدعم يأتي استجابة لعمل الخير الذي دأبت عليه دولة الإمارات، بدعم الشرائح كافة في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والمعيشية.

وأوضح أن إدارة الجمعية تولي جوانب النزوح واللجوء أهمية خاصة، نسبة للظروف الإنسانية التي يمر بها المتواجدون في مخيمات النزوح، منوهاً إلى أن الجمعية تفتح أبوابها لاستقبال التبرعات والمساعدات الإنسانية.

والتي تمثل الرافد الرئيسي لخزينة الجمعية والمعين على مواصلة الدعم والإنفاق تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية والدينية في أعلى مستوى، بينما يحتاج عدد كبير من النازحين إلى المساعدات العاجلة إجلاءً لأزماتهم والتي تتزايد مع حلول فصل الشتاء وازدياد العواصف الثلجية في مناطق تواجدهم.