شرطة أبوظبي تستعرض نتائج تمارين الجاهزية

المصدر: أبوظبي-البيان

ناقشت اللجنة العليا للتمارين الأمنية بشرطة أبوظبي نتائج تمارين الأمن الداخلي والمشتركة التي تم تنفيذها العام الماضي، والاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات تم اتخاذها بهذا الشأن.

وكانت اللجنة اجتمعت برئاسة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، نائب رئيس اللجنة، الذي أكد أهمية تنفيذ التمارين العملية لقياس الجاهزية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع، والحفاظ على الجودة العالية ومواكبة التحديث والتطوير المستمر.

واستعرض الاجتماع البرامج والدورات، والخطط المستقبلية، وفرص التحسين والتطوير وصولاً إلى أعلى مستويات الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة، كما تم اعتماد خطة التمارين لعام 2019.