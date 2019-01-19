«طرق دبي» تستعرض مسيرة طلاب برنامج الابتعاث

Ⅶ دبي-البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اللقاء التوعوي الثاني للطلاب الملتحقين ببرنامج الرعاية الأكاديمية «برنامج الابتعاث» للدراسة في جامعات الدولة، وذلك في إطار حرصها على التواصل معهم لمعرفة ملاحظاتهم والتحديات التي قد يواجهونها خلال دراستهم الأكاديمية، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لدعم طموحاتهم.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن لقاء الطلاب المبتعثين برعاية الهيئة يتم بشكل نصف سنوي للاطلاع على مسيرتهم الدراسية، وتقديم النصح والإرشاد لهم، بما يعزز مشوارهم الأكاديمي ويحقق الهدف الذي تم ابتعاثهم من أجله، موضحاً أن اللقاء تضمن استضافة موظف ممن استكملوا بعثتهم الدراسية لدرجة الدكتوراه، حيث تم عقد جلسة حوارية استعرض خلالها تجربته الأكاديمية والدروس المستفادة من مشواره العلمي، ودور الهيئة في دعم وتعزيز برنامج الابتعاث، مشيراً إلى أنه تم تكريم الطلبة المتفوقين في دراساتهم، وذلك في إطار تحفيز منتسبي البرنامج.

وأضاف: إن نظام الابتعاث في الهيئة يهدف إلى رعاية المواطنين من خريجي الثانوية العامة، ومتابعة ودعم دراستهم الجامعية وفق تخصصات تخدم توجهات الهيئة وطبيعة عملها، على أن يتم تعيينهم بالهيئة بعد انتهاء دراستهم، وذلك في إطار سعينا لتوفير كوادر مواطنة لسد الاحتياجات المستقبلية .