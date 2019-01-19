«كهرباء دبي» تعزز قدرة استيعاب حضانة ورسان إلى 102 طفل

المصدر: دبي- البيان

في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على إسعاد الموظفين وتحقيق راحتهم، وتوفير بيئة عمل مثالية ومحفّزة وسعيدة لموظفات الهيئة، عززت الهيئة من القدرة الاستيعابية لحضانتها في مبنى ورسان، بإضافة فصل جديد يستوعب 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات، وبذلك يصل عدد الأطفال في الحضانة إلى 102 طفل.

سعادة

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته بتحقيق الهدف المرجو من إنشاء حضانات الهيئة؛ ألا وهو توفير بيئة عمل إيجابية للأم العاملة وتحقيق سعادتها، حيث بلغت نسبة سعادة الموظفات عن الحضانات 98%، مما يعكس رضاهنّ عن مستوى الرعاية والتعليم الذي تقدمه حضانات الهيئة لأبنائهنّ.

وقال: «نحرص على تطوير حضانات الهيئة وزيادة قدرتها الاستيعابية لتعزيز أدائها وتحقيق أهدافها المتمثلة في دعم الاستقرار النفسي والأسري والوظيفي لموظفات الهيئة، ضمن جهودنا لتمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، وقد أنشأت الهيئة حضاناتها منذ عام 2010 لتحقيق هذا الهدف.

وبالفعل نرى ثمرة هذا العمل على أرض الواقع ممثلاً في تعزيز الإنتاجية والارتقاء بالأداء والكفاءة في العمل، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل. وتعد الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت حضانات لدعم الأم العاملة، وتمتلك اليوم أكبر عدد من حضانات الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي».

زيادة

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «سنواصل تطوير حضانات الهيئة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء الموظفات أثناء تواجدهن في العمل، وقد أنشأت الهيئة أول حضانة نموذجية لأبناء الموظفات في مبناها الرئيسي في فبراير 2010، وتستوعب هذه الحضانة 40 طفلاً.

كما قامت الهيئة بافتتاح حضانة المبنى المستدام في القوز في أبريل 2013، وتستوعب 48 طفلاً، وافتتحت الهيئة حضانة الأطفال الثالثة في مبنى ورسان، ووصل عدد الأطفال فيها بعد هذه الزيادة إلى 102 طفل، ليبلغ إجمالي عدد الأطفال في الحضانات الثلاث 190 طفلاً».