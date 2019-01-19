تكريم نزلاء «إصلاحية الشارقة» الفائزين في المسابقات الدينية

المصدر: الشارقة- وام

شهد مقر إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، الحفل السنوي الذي نظمته مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية لتكريم نزلاء المؤسسة الفائزين في مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية لعام 2018، حيث تم تسليم المسلمين الجدد من النزلاء البالغ عددهم «49» مسلماً، 39 من الذكور و10 من الإناث شهادات اعتناقهم للإسلام وسط ترحيب وسعادة الحاضرين بهم.

حضر الحفل العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم عبدالله خلفان الغزال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالإدارة، وحمد مصبح الطنيجي عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة، وعمر الشامسي مدير المؤسسة الى جانب مديري ورؤساء الأفرع بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، وأسر النزلاء الفائزين في المسابقات.

وأكد حمد الطنيجي استمرارية الدعم لبرنامج القرآن الكريم والسنة المقدم للنزلاء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة.. مثمناً الدور الذي تقوم به برعاية النزلاء وتهيئة البيئة المحفزة لهم لحفظ كتاب الله وسنة نبيه الكريم.