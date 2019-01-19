سفارتنا في المغرب توزع مساعدات على المتعففين في المناطق الجبلية

المصدر: الرباط - وام

وزعت سفارة الدولة لدى المملكة المغربية مساعدات غذائية وأغطية على الفئات المتعففة بالمنطقة الجبلية في المغرب وذلك في إطار علاقات الأخوة والتعاون الإنساني التي تربط البلدين الشقيقين.

وأكد علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية أن هذه المبادرة الموجهة لسكان المناطق الجبلية تأتي للتخفيف من معاناتهم بسبب الظروف المناخية الصعبة وتندرج في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها سفارة الدولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعهد بأن تقوم السفارة بالمزيد من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخوية خلال الفترة المقبلة في مختلف أنحاء المملكة المغربية، بما يُعزز روح التضامن القائمة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه عبر عبد السلام بيكرات والي جهة بني ملال خنيفرة عن شكره وتقديره لمبادرة دولة الإمارات، وقال إن ذلك يدل على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات في المجالين الاجتماعي والإنمائي.

وتوجه المستفيدون بالدعاء للباري عز وجل ليُنزل الرحمة والغفران على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وطول العمر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.