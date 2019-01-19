سفارة الدولة في أستانا تدشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب

المصدر: أستانا- وام

دشنت سفارة الدولة في أستانا مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب في جمهورية كازاخستان الصديقة في إطار علاقات التعاون التي تتميز بها الدولتان وضمن مبادرات عام التسامح الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

حضر حفل التدشين ملكة بيكتوروفا نائبة عمدة مدينة أستانا، وأنوار جانغوزين رئيس هيئة التعليم في أستانا ودولات جيكيبايف نائب رئيس هيئة التعليم. وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، إن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع مبادرة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية والخيرية بتوزيع الحقائب المدرسية على طلبة المدارس.