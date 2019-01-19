إعادة تثبيت معالم دوار الغزلان وسط العين

المصدر: العين - داوود محمد

وجهت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في بلدية مدينة العين، بتثبيت معلم دوار الغزلان في مشروع التقاطع الحديث في منطقة المعترض بين شارعي زايد بن سلطان مع شارع خليفة بن زايد الأول، ويأتي هذا التوجه ضمن سعي البلدية للمحافظة على المعالم المعروفة والمرتبطة بالمدينة، حيث تشهد منطقة وسط مدينة العين عدداً من مشاريع تحويل الدوارات إلى تقاطعات إشارات ضوئية.

موافقات

وأكد المهندس ناصر العرياني، مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية أن البلدية ستقوم بتثبيت معلم الغزلان المعروف به هذا الدوار سابقاً بجانب التقاطع بشكل جمالي وبشكل يشبه الشكل الموجود سابقاً بعد بناء قاعدة خرسانية مرتفعة، .

وإضافة الزراعات التجميلية في المنطقة المحيطة بالتقاطع لتبدو بشكل يناسب التطور الحديث للشارع ويبرز المعلم وأشار إلى أن إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية قامت بالحصول على الموافقات اللازمة لتثبيت معلم الغزلان بجانب التقاطع المقترح، وبدأت الأعمال الإنشائية لتعديل الدوار إلى تقاطع إشارات ضوئية وتنفيذ الزراعات التجميلية والماشي ومسار الدراجات الهوائية وإنشاء المعلم الجديد والمقرر انتهاء الأعمال خلال 4 أشهر.

محافظة

تسعى بلدية مدينة العين للحفاظ على المعالم البارزة والأشكال الفنية والهندسية الموجودة في المدينة إلى جانب دراسة إعادة عدد من المعالم المعروفة والموجودة في الدوارات سابقاً، ووضعها في جوانب التقاطعات بشكل جمالي يحافظ على وجودها نظراً لارتباطها الكبير بمدينة العين وسكانها، وتعد الأشكال والمعالم الموجودة على الدوارات السابقة أحد المعالم المعروفة والتي تميز المدينة، وجار العمل على دراسة كيفية إعادة تثبيتها لإبرازها والمحافظة عليها في ظل المشاريع الحديثة لاستبدال الدوارات بالتقاطعات المرورية.