هيئة آل مكتوم الخيرية تبحث احتياجات التعليم لمدينة أديس أبابا

المصدر: أديس أبابا- وام

وجه تاكيلي أوما عمدة مدينة أديس أبابا الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية على افتتاح الهيئة مدرستي حمدان بن راشد في أديس أبابا مساهمة منها في دعم التعليم في أثيوبيا، وإتاحة الفرصة للطلاب الأثيوبيين لتلقي التعليم، مثمناً جهود الهيئة في المدرستين.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الهيئة برئاسة ميرزا الصايغ خلال زيارته لأديس أبابا لافتتاح المدرستي.

وقال تاكيلي اوما عمدة المدينة نحن بحاجة إلى المزيد من المدارس وتوفير السكن الداخلي لطلاب المدارس والمدرسين، ونحتاج لمرافق والمدارس مزدحمة في عدد كبير المناطق، وهناك طلاب لا يجدون فرصة للتعليم في مناطق ليس بها مدارس. من جانبه قال ميرزا الصايغ: إن مدارس حمدان بن راشد في أفريقيا تمثل الطريق إلى المستقبل.

منوها الى أن الكثير من خريجي هذه المدارس نالوا فرصة الالتحاق بالتعليم العالي وخاصة في جامعة أفزيفيا، مبدياً استعداد الهيئة لبناء سكن للمدرسين التابعين للهيئة. وتناول اللقاء أنشاء كليتين من قبل هيئة آل مكتوم تدرسان المنهج الأثيوبي وتديرهما الهيئة وأيضا تخصيص أرض في أطراف المدينة لبناء مدرسة وحفر بئر مياه بها وبناء مستوصف طبي ومسجد.