محمد بن زايد يزور ناصر مشبب العتيبي بمنطقة الطوية بمدينة العين

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ناصر مشبب العتيبي في منزله في مدينة العين.

ورحب العتيبي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معربا عن بالغ سعادته وأفراد أسرته وجزيل تقديرهم لزيارة سموه وحرصه الدائم على التواصل مع أبناء الوطن وتفقد أحوالهم.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع العتيبي وأفراد أسرته الأحاديث الودية حول عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص المتبادل على التواصل الاجتماعي بينهم .. مستذكرين النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ويسير على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وقيادة الدولة في لقاء المواطنين وزيارتهم وتلبية دعواتهم.

وتوجه الجميع إلى الله عز وجل أن يرحم المؤسسين ويجزيهم خير الجزاء على ما قدموه لوطنهم وشعبهم وأن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وينعم على وطننا الغالي بدوام الخير والأمن والأمان.

وأقام ناصر مشبب مأدبة غداء تكريما لسموه .

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي جاسم بو عتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومحمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.