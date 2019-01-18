محمد بن زايد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الشيخة سلامة في العين

المصدر: وام

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة في مسجد الشيخة سلامة بنت بطي بمدينة العين مع جموع المصلين من المواطنين والمقيمين.

كما أدى الصلاة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عمر الدرعي متحدثاً عما شرعه الله عز وجل لعباده فى الدين مما فيه سعادتـهم في الدنـيا، وفـوزهم في الآخرة، ودلهم على طريق عبادته، وبـين لهم سبيل طاعته مبيناً أن الله تعالى أراد أن يكون شرعه سمحاً سهلاً، لا حرج فيه ولا تضييق ولا تـعسير ولا تشديد.

وقال خطيب الجمعة ان العدل من القيم النبيلة، والمبادئ الأصيلة؛ التي يريدها الله تـعالى في أرضه، ويأمر بها جميع خلقه حيث نـهانا سبحانه عن الظلم وارسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليـرسخ قيمة العدل وان الله عز وجل يريد ان تسود السماحة في المجتمع.