حاكم الشارقة يطلع على مشروع التوسعة الجديدة للمطار

المصدر: الشارقة - البيان

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على مشروع التوسعة الجديدة لمطار الشارقة الدولي، وذلك في إطار حرص سموه على تطوير القطاع اللوجستي والبنية التحتية في الإمارة بما يخدم الحركة الجوية بين إمارة الشارقة والعالم.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مخططات التوسعة الجديدة التي سيشهدها مطار الشارقة الدولي والتصميمات والمجسمات الخاصة بالتوسعة الجديدة، وسيعمل المشروع على زيادة القدرة الاستيعابية لمطار الشارقة الدولي للمسافرين والسياح وزوار الإمارة، وقدم علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إيجازاً حول المشروع وفوائده وعوائده في ازدهار التنمية الاقتصادية والمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء منه.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري في الشارقة.