حاكم الشارقة ورئيس أرمينيا يبحثان الشراكات العلمية

المصدر: الشارقة – البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا وذلك بمكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه خلال اللقاء برئيس جمهورية أرمينيا، وتبادل سموه معه الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وتطرق اللقاء إلى توطيد العلاقات بين الشعوب وأهمية التبادل الثقافي وتحقيق شراكات علمية بين المؤسسات التعليمية الرائدة لدى البلدين، ودعم كل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والأكاديمية والتراثية.

من جانبه أشاد الرئيس أرمين سركيسيان بالجهود الكبيرة والمتواصلة لصاحب السمو حاكم الشارقة في المجالات العلمية والثقافية داخل وخارج الإمارة، واهتمام سموه الشخصي بكل ما يسهم في تطوير الشؤون الثقافية وتشجيع حضورها في المجتمع، مشيراً إلى أن الشارقة حازت مكانة عالمية في الخارطة الثقافية الدولية بفضل جهود وحرص سموه على تطوير وترقية وتهيئة البيئة الثقافية في مختلف ظروفها.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من الإصدارات الثقافية والأدبية الخاصة بسموه لرئيس جمهورية أرمينيا، وتسلم سموه عدداً من الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والدكتور جاسم محمد القاسمي، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري في الشارقة وعدد من المسؤولين.

إيكروم - الشارقة

كما ترأس سموه الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية «إيكروم - الشارقة» الذي عقد في مقره في المدينة الجامعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أن هناك العديد من برامج دعم التراث وحفظه تقوم بها الشارقة على المستوى الإقليمي، إلى جانب البرامج المستقبلية التي يجري الإعداد لها، مشيراً سموه إلى مواصلة جهود دعم برامج التراث الثقافي وصونه وحمايته، وتطوير القاعدة الثقافية العملية وفق استراتيجية الشارقة في الارتقاء بالشؤون الثقافية داخل وخارج الإمارة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على الخطط العامة والأنشطة المقبلة التي يعمل إيكروم الشارقة عليها مع شركائه الإقليميين والدوليين، والتوجهات الاستراتيجية للمركز، وخطة المركز المقترحة للسنوات الخمس المقبلة.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى عرض مفصل عن الإنجازات الرئيسية لإيكروم - الشارقة التي تحققت خلال الفترة الماضية، والاحتياجات المستقبلية له لمواصلة دوره وبرامجه وفعالياته المختلفة.

من جانبه أشاد أوليفر مارتن، رئيس المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، بدعم حاكم الشارقة وجهود سموه المتواصلة لحفظ التراث الثقافي ومبادرات إمارة الشارقة المتعددة والمتنوعة في هذا المجال في المنطقة، والتي حققت الكثير من عمل المركز، حيث أصبحت الشارقة مركزاً عالمياً نموذجياً لبناء وتطوير القدرات العملية في مجال التراث وحفظه وحمايته.

حضر الاجتماع الدكتور زكي أصلان مدير إيكروم الشارقة والشركاء المؤسسون من إمارة الشارقة وهم: هيئة الشارقة للمتاحف، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة الشارقة، هيئة الشارقة للآثار، وأعضاء مجلس إيكروم ومديرو المؤسسات الثقافية من المنطقة العربيّة، وممثلون عن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.