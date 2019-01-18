سفير الدولة يلتقي وزير شرطة جنوب أفريقيا

المصدر: بريتوريا - وام

التقى محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى بريتوريا بيكي تسالي وزير الشرطة في جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تقديم دعوة للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير المقبل.

ورحب وزير الشرطة بالدعوة، وأكد حضوره على رأس وفد رفيع المستوى، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، والذي يعكس مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به الدولة.

بدوره أعرب السفير الهاملي عن سعادته باللقاء وبقبول الدعوة.