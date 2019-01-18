الإمارات والبيرو تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: ليما - وام

بحث محمد يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو، ودانييل سلافيري رئيس البرلمان البيروفي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم التعاون البرلماني.

وأشاد رئيس البرلمان البيروفي - خلال اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان - بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات إلى البيرو، مقدماً الشكر لحكومة الإمارات على دعمها لبلاده. وأكد الجانبان خلال الاجتماع - الذي حضرته البرلمانية آنة ماريا شوكيوانكة رئيسة رابطة الصداقة الإماراتية البيروفية بالإنابة - أهمية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وتم الاتفاق على جدول أعمال لمتابعة المجهودات المتبادلة.