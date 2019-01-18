مشاركة 371 موظفاً بكهرباء الشارقة في «التفكير الإبداعي»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامجاً تدريبياً حول التفكير الإبداعي والعصف الذهني على مدار ثلاثة أشهر استهدف 371 موظفاً، بينهم 360 موظفاً من مختلف المستويات الوظيفة في كافة الإدارات.

وذلك في إطار التخطيط ودعم المشاركة الكاملة لجميع العاملين بالهيئة في تقييم الأداء وتقديم المقترحات للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة ورفع مستوى الوعي المهني في الأداء المؤسسي على كل المستويات، تماشياً مع استراتيجية الهيئة لتقديم الخدمات بمواصفات عالمية.

كما نظمت الهيئة برنامجاً تدريبياً لإعداد وتأهيل مجموعة من كوادر الهيئة ليكونوا مدربين متخصصين في مختلف المجالات الهندسة والإدارية والفنية وشارك فيه 11 من الموظفين.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على أهمية الدورات التدريبية، في نشر الوعي وتدريب الأفراد على معايير التميز المؤسسي، وبالتالي تعزيز الفعالية المهنية والإنتاجية.

وأوضح أن الهيئة أعدت خطة شاملة للدورات التدريبية المعتمدة في عام 2019، وتتطلع لاستقطاب أفضل الكفاءات المحلية والعلمية لتدريب الموظفين في أكاديمية سيوا، مشيراً إلى أن دور الأكاديمية لا يقتصر على تدريب موظفي الهيئة فقط وإنما يمتد ليشمل استقبال متدربين من مختلف الجهات الحكومية وطلاب الجامعات والمدارس للاستفادة من البرامج التي تقدمها.

وأضاف أن الهيئة تحرص على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتدريب وتأهيل الموظفين لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم للارتقاء بأساليب العمل واتباع أفضل النظم العالمية. كما تحرص الهيئة على إعداد برامج تدريبية متخصصة للطلبة والطالبات لتأهيلهم لسوق العمل خاصة في المجالات الفنية.

من جهتها أكدت بدور الناخي رئيس قسم التدريب أن السمات الرئيسية للخطة التدريبية لعام 2019 تركز على تدريب الكوادر البشرية في مجال اتخاذ القرارات التخطيطية والشؤون الفنية والإدارية، وتساهم في تأهيل الكوادر البشرية لوضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية والتطوير بالهيئة.