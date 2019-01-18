مؤسسة سعود بن صقر الخيرية تطلق «زايد التسامح»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، ممثلة في أكاديمية الموهوبين، أمس، مبادرة «زايد التسامح» لتعزيز نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد في التسامح ومسيرة دولة الإمارات، التي تقودها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكدت سمية حارب السويدي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن نهج التسامح يبدأ بين أفراد الأسرة وتعميم قيمه بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أهمية زيادة ثقافة التسامح بين طلاب المدارس ودور الطالب في نشر هذه القيم داخل المنظومة التعليمية، في ظل التنوع الحضاري بين الجاليات المقيمة.

وأشارت إلى أن المبادرة تمثل إشعاعاً معرفياً في التعايش المجتمعي بكل فئاته وأفراده سيراً على نهج وفكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لقيم التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع لصالح الجميع، في ظل التعددية الثقافية لأكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، حيث تكفل قوانين الدولة العدل والاحترام والمساواة للجميع.

وأضافت: شهدت المبادرة مشاركة الحضور بتوقيع الكلمات التي ترسخ نهج الشيخ زايد والتسامح قيمة أخلاقية سامية تحت شعار «اجعلوا من التسامح نهجاً وسلوكاً لحياتكم»، مشيرة إلى أن المؤسسة وضعت برنامجاً لمبادرات عام التسامح يضم 40 مبادرة يتم تنفيذها مع التركيز على هذه القيم لدى الأجيال الجديدة، مع طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات المتخصصة لدعم التسامح الثقافي في الفكر والمعتقد.

وأشارت إلى أن المؤسسة ستنظم في 23 يناير الجاري ملتقى «زايد الثقافي»، لإلقاء الضوء على مسيرة الشيخ زايد في قيم التسامح.