خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزّون الرئيس الموريتاني

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة بنت مولاي أعلي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.