عبدالله بن زايد: الإمارات عاصمة عالمية للتعايش الحضاري

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت اللجنة الوطنية العليا لـ«عام التسامح» اجتماعها الأول برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة.

وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح نائب رئيس اللجنة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة، مؤكداً عظم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة وضرورة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على ترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري.

وأشار سموه إلى أهمية البناء في «عام التسامح» على المكتسبات الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها في «عام زايد»، مضيفاً سموه: «حريصون وانطلاقاً من إرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم وطن الخير والتسامح والعطاء الإنساني، على أن يكون التسامح في الإمارات منهاج عمل وأسلوب حياة ونموذجاً فريداً يقتدى به عالمياً».

نهج

ومن جانبه أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان من سماته الرئيسية التسامح حيث أرسى نهج التسامح في دولة الإمارات الذي أضحى راسخاً في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة.

واستعرض الأعضاء المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات والآراء التي يمكن بلورتها إلى برامج وأنشطة وفعاليات في «عام التسامح»، كما تمت مناقشة جملة من الأفكار حول شعار «عام التسامح» .

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام.

ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

والدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، والدكتور سلطان فيصل الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب الكاتب والإعلامي الإماراتي، وإيزابيل أبو الهول مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، وصني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «جيمس للتعليم» ومؤسسة فاركي، والدكتورة نجاة مكي فنانة تشكيلية.