«الشارقة» تنجز طريق الرحمانية بكلفة 28 مليون درهم

المصدر: الشارقة- البيان

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الطريق المؤدي إلى ضاحية الرحمانية من التقاطع 5، بتكلفة بلغت 28 مليون درهم، استكمالاً لسلسلة المشروعات، التي تنجزها الهيئة قبل الموعد المحدد له تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بتطوير ودعم البنى التحتية في الإمارة لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت المهندسة فاطمة الكتبي مديرة إدارة مشاريع الطرق، أن المشروع تم الانتهاء منه بشكل متكامل قبل الموعد المحدد له، ويأتي ضمن الإنجازات التي تحققها الهيئة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لدعم قطاع البنية التحتية في كل مدن ومناطق الإمارة وتوفير شبكات طرق حديثة ومتطورة، لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها الشارقة، وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية.

وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.وأكدت الكتبي أن الطريق الجديد يعد واحداً من أهم وأبرز المشاريع في الإمارة، التي ستعزز الحراك الاقتصادي والاجتماعي فيها، إلى جانب تلبية احتياجات السكان من خدمات ومرافق وطرق وفق أعلى معايير الأمان.

كما يعتبر جزءاً مهماً من شبكة الطرق الاستراتيجية للربط ما بين مدن ومناطق الإمارة المختلفة، وقد تضمن المشروع إنشاء طريق مزدوج يربط ضاحية الرحمانية بطريق الذيد عبر التقاطع رقم 5، بحيث يتكون كل اتجاه من حارتين للسير بعرض 7.3 أمتار، بطول إجمالي يبلغ نحوالي 3.4 كيلو مترات، مع إنشاء أكتاف إسفلتية بعرض 2.5 متر.

وأكتاف إسفلتية داخلية بعرض 1.2 متر.كما يشتمل الطريق الجديد على جزيرة وسطية بعرض 4.6 أمتار، مشتملة على حواجز معدنية في الاتجاهين لفصل حركة السير وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة المرورية.

وحرصاً من الهيئة على الحد من الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية المرور والتدفق المروري الآمن، تم تعديل الميدان المجاور للتقاطع رقم 5، وإنشاء ميدان جديد عند تقاطع الطرق بالقرب من منطقة الرحمانية.