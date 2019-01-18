تعاون بين سكالا وجامعة زويل

المصدر: دبي ـ البيان

أبرمت جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، مؤخراً، اتفاقية شراكة مع شركة سكالا لتنظيم الفعاليات الدولية وإدارة المشاريع، تتيح تولي الأخيرة تمثيل المدينة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في كافة الأمور الخاصة بالفعاليات والاتفاقيات في المجال العلمي والجامعي، جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير بين الطرفين الذي عقد بمقر شركة سكالا في دبي.

وحضره الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي للمدينة، وعمر أمين مؤسس شركة سكالا، وسماح أبو عوف مفوضة مدينة زويل بدولة الإمارات مدير تطوير أعمال شركة سكالا.

من جانبها، أكدت سماح أبو عوف، أن تلك الشراكة نواة لمشروعات أخرى قادمة، نهدف من خلالها إلى توطيد أواصر البحث العلمي والأكاديمي بين مصر والإمارات، خاصة أن ما بين الدولتين من علاقات ورؤى مستقبلية قادرة على إنجاح أي تعاون.