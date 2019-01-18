حمدان بن زايد: القيادة تحرص على تعزيز رضا المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على تحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين وتلبية جميع احتياجاتهم وتحسين الخدمات وجعلها أكثر مرونة وسهولة باتباع أرقى المعايير الخدمية العالمية.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على مشروع سيارة بلدية منطقة الظفرة الذكية الذي أطلقته البلدية بهدف الترويج للخدمات التي تقدمها وتوعية المجتمع باللوائح والقوانين وإشراكهم في وضع فرص التحسين والتطوير بالمنطقة.

وأثنى سموه على جهود بلدية منطقة الظفرة وسعيها الدؤوب لتوفير كافة وسائل الراحة والتسهيلات للمواطنين والاهتمام بمواكبة النمو السريع الذي تشهده المنطقة.

خدمات

ويهدف المشروع للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتقديم الخدمات بالشكل الأفضل لهم وخاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماة الوطن لإسعادهم وزيادة نسبة رضا المجتمع عن الخدمات التي تقدمها البلدية بشكل عام.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من محمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، إلى شرح حول فكرة المشروع الذي تم تمويله ذاتياً من خلال الاعتماد على إيرادات التفتيش، مشيراً إلى أن تكلفة تجهيزات السيارة الواحدة تبلغ حوالي 50 ألف درهم بالإضافة إلى قيمة السيارة.

معدات

وأوضح المنصوري أن خدمات بلدية منطقة الظفرة من خلال السيارة الذكية تهدف إلى الوصول للعميل في أي موقع خاصة لمن لا تمكنهم ظروفهم العمرية والصحية من الحضور لمكاتب البلدية المختلفة.

حيث يتم تقديم الخدمات لهم في مواقعهم والتي تتمثل في سيارات مجهزة بمعدات إلكترونية كاملة من أجهزة حاسب آلي وطابعة وجهاز (لاسلكي) وطائرة مسيّرة «درون» التي يمكن التحكم بها من السيارة للوصول إلى الأماكن البعيدة دون الحاجة إلى مغادرة المركبة.

إضافة إلى تسجيل الفيديو والتقاط الصور وبثها إلى غرفة العمليات المركزية مع وجود شاشة المقصورة الذكية المتعددة الوظائف التي تقوم بتشغيل أنظمة الملاحة ثلاثية الأبعاد وتطبيقات نظام التفتيش.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.