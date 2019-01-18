«دبي العالمية» تنضم لبطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع «دبي العالمية»، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي وتحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء طيار أحمد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، فيما وقعها عن طرف دبي العالمية، عبد الله علي الجناحي، مدير تنفيذي أول لمجموعة الخدمات المؤسسية، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، والأهداف العامة للطرفين، الأمر الذي ينعكس على مسيرة التنمية ويطوّر العمل.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي دبي العالمية إلى برنامج «إسعاد»، وستزوّد شرطة دبي موظفيها ببطاقة «إسعاد» وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنح الموظفين المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.