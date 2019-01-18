4.7 ملايين شخص يستفيدون من الضمان الصحي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن توجهها لتنفيذ حزمة من أعمال التطوير التي تخص خدماتها الطبية التي توفرها للمواطنين على وجه التحديد.

موضحة أنها اتخذت عدة إجراءات لتعزيز برنامج تأمين «سعادة» الموجه للمواطنين، من بينها اسناد تنفيذ البرنامج لشركة «نيرون»، التي ستتولى عملية التغطية الشاملة لرعاية المواطنين طبياً.

وفي الوقت نفسه أشارت الهيئة إلى تجاوز عدد المستفيدين من منظومة الضمان الصحي في دبي لـ 4 ملايين و700 ألف شخص يمثلون شرائح وفئات المجتمع المختلفة، وهو ما اعتبرته الهيئة خطوة بالغة الأهمية لتحسين جودة الحياة، من خلال توفير باقات متنوعة للتأمين، وخدمات طبية تنافسية، وخيارات صحية متعددة أمام المتعاملين.

جاء ذلك خلال توقيع الهيئة في مقرها، أمس مذكرة تفاهم تقضي بتولي شركة «نيرون» لتغطية التأمين الصحي للمواطنين، مع سعي الشركة والتزامها بتوفير أفضل الباقات التأمينية التي تحقق للمواطنين السعادة والراحة خلال مراحل تعاملهم وترددهم على أي من المنشآت الطبية. وقع عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

وعن شركة «نيرون» محمد بن مبارك المطيوعي رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور صالح الهاشمي مستشار مؤسسة دبي للضمان الصحي، وعمير نظامي المدير الإداري وعضو مجلس إدارة «نيرون».

وقال معالي القطامي عقب التوقيع: إن هيئة الصحة بدبي تولي رعاية المواطنين جل اهتمامها، وتعد راحتهم وسعادتهم هدفاً ومحوراً رئيساً لجميع مشروعاتها ومبادراتها التطويرية، كما تعمل على تحسين رحلتهم داخل المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية، وتقديم خدمات عالية الجودة وعناية فائقة المستوى لهم في جميع التخصصات.

أهداف

وذكر معاليه:أن برنامج «سعادة» حقق أهدافه منذ اللحظة الأولى التي تفضل فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بإطلاقه.

حيث وفر البرنامج تغطية تأمينية متكاملة للمواطنين الذين لا يستفيدون من أي برنامج صحّي حكومي آخر تابع لإمارة دبي، كما قدم البرنامج خدمات تشخيصية ووقائية وعلاجية على درجة عالية من الجودة، وضمن شبكة واسعة تضم عدداً كبيراً من مقدمي خدمات الرعاية الصحّية في القطاع الخاص إضافة إلى الخدمات المتوفرة في منشآت الهيئة الطبية.

جودة الحياة

وأكد معاليه: أن تعزيز جودة الحياة، وإحاطة أفراد المجتمع بمناخ صحي وتجربة صحية مميزة، هو أساس عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وهو مرتكز جميع الجهود، ومحور الخطط والمشروعات، وأن هيئة الصحة بدبي لن تدخر وسعاً في توفير كل ما يصل بها إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأعرب معاليه عن تقدير الهيئة البالغ لجميع شركائها الاستراتيجيين، والمؤسسات الصحية الرائدة التي تتضافر جهودها من أجل دعم توجهات الهيئة وأهدافها، ولاسيما شركات التأمين.

التزام

أكد محمد المطيوعي التزام شركة «نيرون» بتوفير خدمات تأمينية وتغطية شاملة ومتكاملة للمواطنين، والتزامها كذلك بتقديم باقات تأمينية مميزة، تتفق والاهتمام الخاص الذي توليه الهيئة للمواطنين، كما أعرب عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع «صحة دبي»، ورغبتها في توسيع نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.