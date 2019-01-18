شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون ونظيرتها الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً أمنياً من الجمهورية الفرنسية، برئاسة اللواء أوليفر باكيت، ولوران كوزاني، الملحق الإقليمي للأمن الداخلي، واللواء سيليفيان ليدو مدير الوحدات والفعاليات الكبرى في الشرطة الفرنسية، والوفد المرافق لهم.

وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والشرطة الوطنية الفرنسية، وآليات تبادل الخبرات الشرطية، والتعرف إلى أفضل الممارسات الدولية في المجالات الأمنية والشرطية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الزيارة، عبر رئيس الوفد الفرنسي عن سعادته البالغة بما شاهده من عروض، وما تمتلكه شرطة دبي من مقومات جعلتها تتبوأ مركزاً رائداً وتحظى بسمعة عالمية، وذلك نتاج ما تملكه من قدرات فائقة وتخصصية وتقنيات حديثة في العديد من المجالات الأمنية، وما تبذله من جهود لتوفير الأمن والأمان لسعادة أفراد المجتمع.