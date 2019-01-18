اعتماد رسالة ماجستير لضابط مرجعاً في المكتبة القانونية لشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أوصى اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان باعتماد رسالة الماجستير للملازم أول محمد علي الشامسي مدير مكتب مدير عام إدارة الخدمات والموارد المساندة من كلية المدينة الجامعية بعجمان، كمرجع رسمي ومعتمد في مكتبة الشرطة للشؤون القانونية.

جاء ذلك خلال استلام قائد عام شرطة عجمان رسالة الماجستير من الملازم أول محمد علي الشامسي، والتي جاءت تحت عنوان: «المسؤولية المدنية لرجال الشرطة» وتناول فيها المسؤولية المدنية التي تقع على رجال الشرطة، وأشاد بالجهود المقدمة لإعداد الرسالة، مؤكداً أنها تخدم العمل الشرطي .

ومن جانبه شكر الملازم أول محمد علي الشامسي القائد العام على دعمه واهتمامه أثناء وبعد إعداد الرسالة.